На Донбассе задержали разведчика "ДНР"

СБУ задержала боевика в Мариуполе

В Донецкой области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как установили правоохранители, житель Мариуполя в 2014 году присоединился к незаконных вооруженных формирований, где занимал "должность" разведчика.

"Находясь в составе минометного расчета террористов злоумышленник принимал участие в обстрелах Марьинки и Красногоровки, а также с оружием в руках противодействовал силам антитеррористической операции", - отметили в СБУ.

Сообщается, что мужчина решил покинуть ряды бандформирования, когда стал свидетелем многочисленных преступлений против гражданского населения и мародерства со стороны террористов. Некоторое время боевик скрывался от правоохранительных органов на подконтрольной украинской власти территории.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе. В рамках открытого уголовного производства задержанному объявлено о подозрении. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", - сообщили в СБУ.

Фото: боевик "ДНР" (ssu.gov.ua)

Напомним, Генеральная прокуратура Украины расследует дело по факту содействия боевикам так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" Следственным комитетом Российской Федерации.