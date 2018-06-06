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ГПУ розслідує справу за фактом сприяння Слідчим комітетом РФ бойовикам "ДНР/ЛНР"

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 18:03
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

СК РФ сприяє діяльності бойовиків шляхом притягнення завідомо невинних громадян України до кримінальної відповідальності

Генеральна прокуратура України (ГПУ) розслідує справу за фактом сприяння Слідчим комітетом Російської Федерації (РФ) бойовикам так званих "Донецької/Луганської народних республік" ("ДНР/ЛНР"). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння Слідчим комітетом Російської Федерації терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" шляхом притягнення завідомо невинних громадян України до кримінальної відповідальності та жорстокого поводження з ними", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, у травні-червні 2014 року в структурі центрального апарату СК РФ було створено управління з розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням заборонених засобів та методів ведення війни. Метою діяльності вказаного органу є притягнення українських військових до кримінальної відповідальності за нібито вчинені ними злочини стосовно мирних громадян.

Зазначається, що наразі здобуто беззаперечні докази безпідставності висунутих звинувачень стосовно 8 українських військових. Так, у ГПУ було прийнято процесуальне рішення щодо невинуватості вказаних 8 військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області Служба безпеки України (СБУ) затримала генерального директора підприємства за фінансування терористичні організації "Л/ДНР". 

Обшуки в ДФС Житомирської області: у ГПУ розповіли подробиці На Донбасі затримали гендиректора підприємства, котре фінансувало "Л/ДНР"
Теги публікації: ГПУ, ДНР, ЛНР, Следком РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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