ГПУ розслідує справу за фактом сприяння Слідчим комітетом РФ бойовикам "ДНР/ЛНР"

СК РФ сприяє діяльності бойовиків шляхом притягнення завідомо невинних громадян України до кримінальної відповідальності

Генеральна прокуратура України (ГПУ) розслідує справу за фактом сприяння Слідчим комітетом Російської Федерації (РФ) бойовикам так званих "Донецької/Луганської народних республік" ("ДНР/ЛНР"). Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння Слідчим комітетом Російської Федерації терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" шляхом притягнення завідомо невинних громадян України до кримінальної відповідальності та жорстокого поводження з ними", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, у травні-червні 2014 року в структурі центрального апарату СК РФ було створено управління з розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням заборонених засобів та методів ведення війни. Метою діяльності вказаного органу є притягнення українських військових до кримінальної відповідальності за нібито вчинені ними злочини стосовно мирних громадян.

Зазначається, що наразі здобуто беззаперечні докази безпідставності висунутих звинувачень стосовно 8 українських військових. Так, у ГПУ було прийнято процесуальне рішення щодо невинуватості вказаних 8 військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області Служба безпеки України (СБУ) затримала генерального директора підприємства за фінансування терористичні організації "Л/ДНР".