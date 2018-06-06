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На Донбасі затримали розвідника "ДНР"

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 18:30
Ілюстративне фото (dnr-news.com)
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

СБУ затримала бойовика в Маріуполі

У Донецькій області Служба безпеки України (СБУ) затримала учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Як встановили правоохоронці, що мешканець Маріуполя у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань, де обіймав "посаду" розвідника.

"Перебуваючи у складі "мінометного розрахунку" терористів зловмисник брав участь у обстрілах Мар′їнки та Красногорівки, а також зі зброєю в руках протидіяв силам антитерористичної операції", - зазначили в СБУ.

Повідомляється, що чоловік вирішив покинути лави бандформування, коли став свідком численних злочинів проти цивільного населення й мародерства з боку терористів. Певний час бойовик переховувався від правоохоронних органів на підконтрольній українській владі території.

"Оперативники спецслужби затримали зловмисника в Маріуполі. У рамках відкритого кримінального провадження затриманому оголошено про підозру. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії", - повідомили в СБУ.

 

Фото: бойовик "ДНР" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України розслідує справу за фактом сприяння бойовикам так званих "Донецької/Луганської народних республік" Слідчим комітетом Російської Федерації.

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Теги публікації: ДНР, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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