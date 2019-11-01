На Донбассе задержали пособника боевиков "ДНР"

В Донецкой области сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины задержали пособника боевиков "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что 36-летний мужчина был задержан в Краматорске. С июня 2014 года он сотрудничал с боевиками "ДНР", в частности, на блокпостах в Краматорске проверял документы граждан и осматривал транспортные средства.

Правоохранителями открыто уголовное производство по факту нарушения ч. 2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области СБУ задержала агента российского ФСБ, которые планировал передать секретные материалы оборонной сферы Украины российской стороне.

Также сообщалось, что в ходе спецоперации СБУ вывела с оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика, сотрудника так называемого "Центра специальных операций МГБ "ДНР". Бывший боевик дал показания о преступлениях, совершенных террористами так называемой "ДНР".