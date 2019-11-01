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На Донеччині затримали пособника бойовиків "ДНР"

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Чоловік з 2014 року співпрацював з бойовиками "ДНР"

У Донецькій області співробітники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України затримали пособника бойовиків "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що 36-річний чоловік був затриманий в Краматорську. З червня 2014 року він співпрацював з бойовиками "ДНР", зокрема, на блокпостах в Краматорську перевіряв документи громадян і оглядав транспортні засоби.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за фактом порушення ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законами України збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Черкаській області СБУ затримала агента російського ФСБ, які планував передати секретні матеріали оборонної сфери України російській стороні.

Також повідомлялося, що в ході спецоперації СБУ вивела з окупованої території Донецької області колишнього бойовика, співробітника так званого "Центру спеціальних операцій МДБ "ДНР". Колишній бойовик дав свідчення про злочини, скоєних терористами так званої "ДНР".

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