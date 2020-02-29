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На Донбассе задержали двух причастных к "ЛДНР"

Новости » Происшествия     29.02.2020 - 15:42
На Донбассе задержали двух причастных к "ЛДНР"
Иллюстративное фото (police.dn.ua)

Боевиков обнаружили на блокпосте под Мариуполем

На одном из блокпостов в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил задержали двух граждан, которых подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, правоохранители во время проверки документов пассажиров рейсовых автобусов сообщением "Мариуполь - Константиновка" и "Новотроицкое - Мариуполь" обнаружили двух граждан, которых разыскивают за причастность к пророссийским боевикам.

Отмечается, что боевики были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины, то есть создание незаконных военизированных или вооруженных формирований. Задержанных передали сотрудникам полиции Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области правоохранители задержали женщину, которую подозревают в причастности к контролируемым Российской Федерацией силам на Донбассе. Женщина пыталась пересечь блокпост Нацгвардии вблизи села Городище.

Кроме того, 24 февраля военнослужащие задержали на Донбассе участника российских незаконных вооруженных формирований. Боевик был задержан на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха. Наемника обнаружили во время проверки автобуса сообщением "Полтава - Мариуполь".

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