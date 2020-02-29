На Донбасі затримали двох причетних до "ЛДНР"

Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Бойовиків виявили на блокпості під Маріуполем

На одному з блокпостів у Донецькій області правоохоронці зі складу Об'єднаних сил затримали двох громадян, яких підозрюють у причетності до незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними штабу, правоохоронці під час перевірки документів пасажирів рейсових автобусів сполученням "Маріуполь - Костянтинівка" та "Новотроїцьке - Маріуполь" виявили двох громадян, яких розшукують за причетність до проросійських бойовиків.

Зазначається, що бойовиків було затримано за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України, тобто створення незаконних воєнізованих або збройних формувань. Затриманих передали співробітникам поліції Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у причетності до контрольованих Російською Федерацією сил на Донбасі. Жінка намагалася перетнути блокпост Нацгвардії поблизу села Городище.

Крім того, 24 лютого військовослужбовці затримали на Донбасі учасника російських незаконних збройних формувань. Бойовик був затриманий на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха. Найманця виявили під час перевірки автобусу сполученням "Новотроїцьке - Маріуполь".