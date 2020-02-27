В Луганской области задержали подозреваемую в причастности к "ЛДНР"

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Жительница Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост вблизи села Городище

Военные задержали женщину, которую подозревают в причастности к контролируемых Российской Федерацией сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, жительница Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост вблизи села Городище.

"Жительница Успенки Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост вблизи села Городище на востоке Луганской области. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра", - говорится в сообщении.

Женщине инкриминируют статью 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности). Ей грозит от двух до пятнадцяти лет лишения свободы.

Напомним, 24 февраля военнослужащие Национальной гвардии задержали на Донбассе участника российских незаконных вооруженных формирований. Он был задержан на блокпосту вблизи населенного пункта Волноваха. Наемника обнаружили во время проверки автобуса сообщением "Полтава - Мариуполь".

Кроме того, 19 февраля нацгвардійці также задерживали на Донбассе участника незаконных вооруженных формирований. Боевик был задержан при попытке пересечь блокпост вблизи населенного пункта Городище Луганской области.