На Донбассе из-за взрыва мины погиб украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Также один военный получил ранения

В районе ООС возле Новоалександровки в результате взрыва мины погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ООС в Facebook.

В пресс-службе сообщают, что с целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе Новоалександровки, группа боевиков начала передвижения к полосе обеспечения.

"Наводчик-оператор солдат Александр Цапенко в это время находился на взводном опорном пункте и вовремя обнаружил перемещение противника. Вместе с товарищами Александр открыл огонь по врагу, заставив его отступить. Прикрывая отход пехоты, противник начал обстрел наших позиций из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ООС отмечают, что одна из мин взорвалась вблизи военного, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью. Также один военный получил ранения, он госпитализирован.

"За проявленную отвагу солдат Александр Цапенко будет представлен к награде (посмертно)", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток воскресенья, 21 апреля, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение.