На Донбассе ранен украинский военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики обстреляли военных ООС возле Катериновки и Станицы Луганской

На Донбассе в течение прошлых суток воскресенья, 21 апреля, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, вблизи населенного пункта Екатериновка украинские позиции оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения ООС дали адекватный ответ", - отметили в штабе.

Также противник из стрелкового оружия совершил обстрел наших позиций вблизи участка разведение сил и средств сторон неподалеку поселка городского типа Станица Луганская. Огонь в ответ не открывался.

"По данным разведки, 21 апреля одного оккупанта уничтожили, еще троих захватчиков ранили. От начала текущих суток обстрелов противника не зафиксировано", - добавили в пресс-центре.

Напомним, 20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ни один украинский военный не пострадал.