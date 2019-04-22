ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия    22.04.2019 - 07:25
На Донбассе ранен украинский военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики обстреляли военных ООС возле Катериновки и Станицы Луганской

На Донбассе в течение прошлых суток воскресенья, 21 апреля, боевики дважды нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, вблизи населенного пункта Екатериновка украинские позиции оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокацию подразделения ООС дали адекватный ответ", - отметили в штабе.

Также противник из стрелкового оружия совершил обстрел наших позиций вблизи участка разведение сил и средств сторон неподалеку поселка городского типа Станица Луганская. Огонь в ответ не открывался.

"По данным разведки, 21 апреля одного оккупанта уничтожили, еще троих захватчиков ранили. От начала текущих суток обстрелов противника не зафиксировано", - добавили в пресс-центре.

На Донбассе ранен украинский военный

Напомним, 20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ни один украинский военный не пострадал.

На Донбассе отбито нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков Украинские военные дали мощный ответ боевикам на Донбассе
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь