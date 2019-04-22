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На Донбасі через вибух міни загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    22.04.2019 - 13:40
На Донбасі через вибух міни загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Також один військовий отримав поранення

В районі ООС біля Новоолександрівки в результаті вибуху міни, загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ООС у Facebook.

У прес-служб повідомляють, що з метою виходу в фланг взводного опорного пункту окремої механізованої бригади в районі Новоолександрівки, група бойовиків розпочала пересування до смуги забезпечення.

"Навідник-оператор солдат Олександр Цапенко в цей час знаходився на взводному опорному пункті й вчасно виявив переміщення противника. Разом з товаришами Олександр відкрив вогонь по ворогу, примусивши його до відступу. Прикриваючи відхід піхоти, противник розпочав обстріл наших позицій з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у повідомленні. 

В ООС зазначають, що одна з мін вибухнула поблизу військового, завдавши йому поранень, не сумісних з життям. Також один військовий отримав поранення, він госпіталізований.

"За проявлену відвагу солдат Олександр Цапенко буде представлений до нагородження (посмертно)", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби неділі, 21 квітня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець дістав поранення.

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