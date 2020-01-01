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На Донбассе во вторник боевики пять раз нарушили "тишину"

Новости » Происшествия     01.01.2020 - 07:22
На Донбассе во вторник боевики пять раз нарушили "тишину"
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Стреляли из вооружения БТР и гранатометов

В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Четыре обстрелы позиций украинских защитников враг совершил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:

  • дважды рядом с населенным пунктом Зайцевое - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия

Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Об'объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 31 декабря на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима тишины.

РБК-Украина писало, что на Донбассе 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один военнослужащий.

Боевики один раз обстреляли позиции украинских военных На Донбассе ранение получил один украинский военный
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