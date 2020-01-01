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На Донбасі у вівторок бойовики п'ять разів порушили "тишу"

Новини » Надзвичайні події     01.01.2020 - 07:22
На Донбасі у вівторок бойовики п'ять разів порушили "тишу"
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Стріляли з озброєння БТР та гранатометів

Протягом минулої доби, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чотири обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве - з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів;
  • біля Новолуганського - зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 31 грудня на ділянках розведення залишається стабільною і з дотриманням режиму тиші.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один військовий.

Бойовики один раз обстріляли позиції українських військових На Донбасі поранення дістав один український військовий
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