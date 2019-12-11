На Донбассе во вторник боевики 11 раз нарушили "тишину"

За прошедшие сутки, 10 декабря, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрелы:

у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкиного - из автоматических гранатометов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 7 обстрелов: вблизи Майорска, Кондрашевского Новой, возле Шумова, дважды неподалеку Луганского, вблизи Катериновки и Новолуганского.

Вчера, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Об'объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 125 взрывов в Донецкой области 9 декабря. Еще 15 взрывов было зафиксировано в Луганской области.

Напомним, что на Донбассе 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Трое военнослужащих погибли.

РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе. На нормадском саммите договорились о прекращении огня на Донбассе до конца года.