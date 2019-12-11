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ОБСЕ зафиксировала 140 взрывов на Донбассе

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 06:10
ОБСЕ зафиксировала 140 взрывов на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Большинство взрывов зафиксировали в Донецкой области

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 125 взрывов в Донецкой области 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом больше взрывов (примерно 125) по сравнению c предыдущими сутками (приблизительно 100 взрывов). Почти половину нарушений режима прекращения огня и большинство взрывов зафиксировано в районах к северу и западу от Красногоровки и к северо-западу от Александровки.

В Луганской области СММ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом 15 взрывов, по сравнению c предыдущими сутками (13 взрывов). Большая часть нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов, зафиксировано в районах к востоку от Золотого.

Напомним, во вторник, 10 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

РБК-Украина писало, что Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) зафиксировал пребывания боевиков на участке разведения сил и средств в Станице Луганской, что запрещено минскими соглашениями.

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