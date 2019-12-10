ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военных в течение суток

Новости » Происшествия     10.12.2019 - 18:32
Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военных в течение суток
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов украинские военные не пострадали

Во вторник, 10 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела позиций ООС пророссийскими боевиками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку Майорская - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Кондрашивской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
  • возле Шумов - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил три обстрела по позициям украинских военных:

  • возле Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стали известны имена трех украинских военных, которые погибли в ходе сражений на Донбассе 9 декабря.

Также РБК-Украина писало, что вчера в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки", где обсуждалась тема деэскалации конфликта на Донбассе. Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращение Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече, которая должна состоятся в течение четырех месяцев.

Путин исключил передачу контроля над границей до амнистии на Донбассе Названы имена трех украинских военных, погибших на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь