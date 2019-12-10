Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военных в течение суток

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов украинские военные не пострадали

Во вторник, 10 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела позиций ООС пророссийскими боевиками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Майорская - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Кондрашивской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

возле Шумов - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил три обстрела по позициям украинских военных:

возле Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стали известны имена трех украинских военных, которые погибли в ходе сражений на Донбассе 9 декабря.

Также РБК-Украина писало, что вчера в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки", где обсуждалась тема деэскалации конфликта на Донбассе. Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращение Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече, которая должна состоятся в течение четырех месяцев.