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На Донбассе во вторник боевики 11 раз нарушили "тишину"

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 07:06
На Донбассе во вторник боевики 11 раз нарушили "тишину"
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

За прошедшие сутки, 10 декабря, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрелы:

  • у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Широкиного - из автоматических гранатометов

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 7 обстрелов: вблизи Майорска, Кондрашевского Новой, возле Шумова, дважды неподалеку Луганского, вблизи Катериновки и Новолуганского.

Вчера, 10 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Об'объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 125 взрывов в Донецкой области 9 декабря. Еще 15 взрывов было зафиксировано в Луганской области.

Напомним, что на Донбассе 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Трое военнослужащих погибли.

РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе. На нормадском саммите договорились о прекращении огня на Донбассе до конца года.

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