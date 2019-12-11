На Донбасі у вівторок бойовики 11 разів порушили "тишу"

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Жодний український військовий не постраждав

Протягом минулої доби, 10 грудня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

біля Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі неподалік Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Широкиного - з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 обстрілів: неподалік Майорська, Кіндрашівської Нової, біля Шумів, двічі неподалік Луганського, поблизу Катеринівки і Новолуганського.

Вчора, 10 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не було.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 125 вибухів у Донецькій області 9 грудня. Ще 15 вибухів було зафіксовано у Луганській області.

Нагадаємо, що на Донбасі 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Троє військовослужбовців загинули.

РБК-Україна писало, що міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі. На нормадському саміті домовилися про припинення вогню на Донбасі до кінця року.