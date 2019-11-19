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На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

Новости » Происшествия     19.11.2019 - 18:08
На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал

На Донбассе с начала текущих суток, 19 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По позициям украинских защитников российские оккупационные войска осуществили три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Крымского, неподалеку от Пивденного и у Новотошковского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из автоматических гранатометов вел огонь по позициям Объединенных сил в районе Гнутово.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина заявил, что на сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся.

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