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На Донбасі ЗСУ збили ворожий винищувач і чотири безпілотники

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Донбас, Вівторок 19 квітня 2022 00:30
На Донбасі ЗСУ збили ворожий винищувач і чотири безпілотники Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Протягом 18 квітня підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 і чотири безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Крім того, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 7 атак ворога. Було знищено 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки і один міномет противника разом з розрахунком.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо і героїчно стримувати навалу агресора!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що найближчим часом російські війська хочуть буквально добити і знищити Донбас.

Ми також писали про те, що українські військові звільнили Базаліївку, Лебедине та частину Кутузівки в Харківській області.

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