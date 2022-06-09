На Донбассе ВСУ отбили семь атак врага: уничтожено более 30 единиц техники

Фото: на Донбассе ВСУ отбили семь атак врага (Getty Images)

Украинские военные смогли отбить семь атак солдат РФ в Донецкой и Луганской областях и уничтожить 33 единицы военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку Объединенных сил.

Отмечается, что за сутки бойцы ВСУ уничтожили: 10 танков;

7 артиллерийских систем;

4 боевых бронированных машин;

3 специальных бронированных автомобиля;

4 единицы автомобильной техники;

1 склад с боеприпасами. В то же время в небе Донбасса отряды противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников "Орлан-10". Также, по информации украинского военного руководства, в данный момент на Донбассе продолжаются бои на двух локациях.