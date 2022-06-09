На Донбасі ЗСУ відбили сім атак ворога: знищено понад 30 одиниць техніки
Фото: на Донбасі ЗСУ відбили сім атак ворога (Getty Images)
Українські військові змогли відбити сім атак солдатів РФ у Донецькій та Луганській областях та знищити 33 одиниці військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.
Зазначається, що за добу бійці ЗСУ знищили:
- 10 танків;
- 7 артилерійських систем;
- 4 бойові броньовані машини;
- 3 спеціальні броньовані автомобілі;
- 4 одиниці автомобільної техніки;
- 1 склад з боєприпасами.
Водночас у небі Донбасу загони протиповітряної оборони збили 5 безпілотників "Орлан-10".
Також, за інформацією українського військового керівництва, зараз на Донбасі тривають бої на двох локаціях.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти розбомбили Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Він був одним із головних символів міста.
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