На Донбассе ВСУ отбили 11 атак оккупантов и сбили 7 беспилотников

На Донецком и Луганском направлениях Вооруженные Силы Украины отбили за сутки 11 атак оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС.
Украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага.
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Ранее мы сообщали, что украинские военные сбили за день 2 вражеских истребителя, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты.
Также мы писали, что на востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 36 оккупантов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!