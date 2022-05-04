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На Востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 36 оккупантов

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Среда 04 мая 2022 21:10
На Востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 36 оккупантов Украинский военный (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

За сутки на Востоке вооруженные силы Украины отбили 2 атаки российских военных. В результате украинские бойцы ликвидировали 36 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

За сутки потери врага составили:

  • личного состава - 36;
  • БМП - 2;
  • БТР - 2;
  • АТ - 3.

Ранее мы сообщали, что на Востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов.

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