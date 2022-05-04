На Востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 36 оккупантов
Украинский военный (УНИАН)
За сутки на Востоке вооруженные силы Украины отбили 2 атаки российских военных. В результате украинские бойцы ликвидировали 36 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
За сутки потери врага составили:
- личного состава - 36;
- БМП - 2;
- БТР - 2;
- АТ - 3.
Ранее мы сообщали, что на Востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!