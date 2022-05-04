На Востоке ВСУ отбили две атаки врага и ликвидировали 36 оккупантов

За сутки на Востоке вооруженные силы Украины отбили 2 атаки российских военных. В результате украинские бойцы ликвидировали 36 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Ранее мы сообщали, что на Востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 75 оккупантов.

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