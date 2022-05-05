На Донбасі ЗСУ відбили 11 атак окупантів та збили 7 безпілотників

На Донецькому та Луганському напрямках Збройні сили України відбили за добу 11 атак окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООС.
Українські захисники знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.
Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
Раніше ми повідомляли, що українські військові збили за день 2 ворожі винищувачі, 4 безпілотники та 3 крилаті ракети.
Також ми писали, що на Сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 36 окупантів.
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