На Донбасі ЗСУ відбили 11 атак окупантів та збили 7 безпілотників

На Донецькому та Луганському напрямках Збройні сили України відбили за добу 11 атак окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООС.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Раніше ми повідомляли, що українські військові збили за день 2 ворожі винищувачі, 4 безпілотники та 3 крилаті ракети.

Також ми писали, що на Сході ЗСУ відбили дві атаки ворога та ліквідували 36 окупантів.

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