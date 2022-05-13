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На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак росіян: на трьох локаціях тривають бої

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П'ятниця 13 травня 2022 22:18
На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак росіян: на трьох локаціях тривають бої Українські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 10 атак ворога. Зазначається, що ще на трьох локаціях тривають бої з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.

Ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи та дитячі садочки.

За добу Збройні сили України знищили:

  • 5 танків;
  • 5 артилерійських систем;
  • 6 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 7 ворожих автомобілів.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі збили 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, ЗСУ на Донбасі відбили 18 атак ворога.

Також ми писали, що війська РФ за добу в Донецькій області вбили одного цивільного.

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