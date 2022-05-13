На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак росіян: на трьох локаціях тривають бої

На Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили 10 атак ворога. Зазначається, що ще на трьох локаціях тривають бої з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі збили 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи та дитячі садочки.

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, ЗСУ на Донбасі відбили 18 атак ворога.

Також ми писали, що війська РФ за добу в Донецькій області вбили одного цивільного.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!