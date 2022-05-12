ВСУ на Донбассе отбили 18 атак врага: "обстановка сложная, но контролируемая"

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 18 атак оккупантов. Сообщается, что обстановка сложная, но контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку Объединенных сил.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военные нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике:

Также оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожают административные здания, больницы, школы и детские сады.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области украинский военный сбил российский вертолет.

Также мы писали, что украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику.

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