ВСУ на Донбассе отбили 18 атак врага: "обстановка сложная, но контролируемая"
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 18 атак оккупантов. Сообщается, что обстановка сложная, но контролируемая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группировку Объединенных сил.
За сутки враг применил боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем.
Также оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожают административные здания, больницы, школы и детские сады.
Украинские военные нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике:
- 13 танков;
- 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО);
- 27 единиц боевой бронированной техники;
- 2 единицы специальной инженерной техники;
- 5 автомобилей.
Также подразделения противовоздушной обороны в небе сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Ранее мы сообщали, что в Луганской области украинский военный сбил российский вертолет.
Также мы писали, что украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику.
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