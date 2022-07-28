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На Донбассе ВСУ нанесли серьезный удар по россиянам: что известно

Фото: ВСУ нанесли серьезный удар по россиянам на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные нанесли серьезный удар по позициям российских оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Хорошая новость. Где-то на востоке наши защитники изрядно насыпали россиянам", - написал он.

В подтверждение этого вывода он добавил, что в Мариупольскую больницу №2, что является военным российским госпиталем, завезли много раненых оккупантов, которым необходимо большое количество крови для переливания.

Как сообщалось. по мнению западных чиновников, Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.

Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз попытались выйти на административную границу Луганской области. Почти на всех направлениях врагу пришлось отойти с потерями.

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