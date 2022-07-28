На Донбасі ЗСУ завдали серйозного удару росіянам: що відомо

Українські військові завдали серйозного удару по позиціях російських окупантів на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

На підтвердження цього висновку він додав, що в Маріупольську лікарню №2, що є наразі військовим російським шпиталем, завезли багато поранених окупантів, яким необхідна велика кількість крові для переливання.

"Хороша новина. Десь на сході наші захисники добряче насипали росіянам", - написав він.

Як повідомлялось, на думку західних чиновників, Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас і їй не вдасться захопити регіон протягом наступних кількох місяців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вкотре спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти із втратами.

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