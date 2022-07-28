RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Донбасі ЗСУ завдали серйозного удару росіянам: що відомо

Фото: ЗСУ завдали серйозного удару по росіянам на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові завдали серйозного удару по позиціях російських окупантів на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Хороша новина. Десь на сході наші захисники добряче насипали росіянам", - написав він.

На підтвердження цього висновку він додав, що в Маріупольську лікарню №2, що є наразі військовим російським шпиталем, завезли багато поранених окупантів, яким необхідна велика кількість крові для переливання.

Як повідомлялось, на думку західних чиновників, Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас і їй не вдасться захопити регіон протягом наступних кількох місяців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вкотре спробували вийти на адміністративний кордон Луганської області. Майже на всіх напрямках ворогові довелося відійти із втратами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні