ТКГ согласовала перемирие на Донбассе с 27 июля. Названо условие для ответного огня

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В ОБСЕ рассказали, когда разрешается ответный огонь

Трехсторонняя контактная группа договорилась о новом соглашении о перемирии на Донбассе. В ОБСЕ рассказали, когда разрешается ответный огонь в случае наступательных действий.

Об этом говорится в пресс-релизе ОБСЕ.

В ОБСЕ разъяснили, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение сил, которое сложилось на момент принятия заявления о полном прекращении огня, а также любое продвижение в сторону противника, в том числе проведения разведывательных или диверсионных действий.

В таком случае ответный огонь допускается, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

О таких приказах следует уведомлять Трехстороннюю контактную группу, они не могут быть дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

"Руководство Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований ОРДЛО должны публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне украинская сторона подтвердила согласование полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

В Офисе президента Украины отметили, что прекращение огня является одним из условий для политического урегулирования конфликта, который должен завершиться выборами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

При этом, по словам представителя Украины в политической группе ТКГ Андрея Костина, предпосылки для выборов в ОРДЛО не созданы не по вине Киева.