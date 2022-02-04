В Донецкой области в доме нашли схрон боевика с оружием и боеприпасами

В Донецкой области правоохранители нашли склад оружия в частном доме. Подозреваемый - местный житель, служащий в рядах незаконных вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

В ходе обысков одного из домов Красногоровки Покровского района правоохранители обнаружили и изъяли склад оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств:

2 выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7;

2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм;

10 гранатометных выстрелов ВОГ-25;

4 запали в ручные гранаты - УЗ РГ;

3 гранаты РГД-5;

2 ручные дымовые гранаты РДГ-55;

2 гранаты Ф-1;

две 200-граммовые тротиловые шашки;

противотанковую мину ТМ-62;

3 дымовые шашки ДМ-11.

По предварительной информации, владельцем дома является местный житель, который в мае 2014 присоединился к боевикам РФ. Сейчас он находится на временно оккупированных территориях.

Донецкая областная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту участия нескольких лиц в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).