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В Донецкой области в доме нашли схрон боевика с оружием и боеприпасами

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Донецкая область, Пятница 04 февраля 2022 17:17
В Донецкой области в доме нашли схрон боевика с оружием и боеприпасами Фото: В Донецкой области правоохранители нашли склад оружия в частном доме (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Донецкой области правоохранители нашли склад оружия в частном доме. Подозреваемый - местный житель, служащий в рядах незаконных вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

В ходе обысков одного из домов Красногоровки Покровского района правоохранители обнаружили и изъяли склад оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств:

  • 2 выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7;
  • 2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм;
  • 10 гранатометных выстрелов ВОГ-25;
  • 4 запали в ручные гранаты - УЗ РГ;
  • 3 гранаты РГД-5;
  • 2 ручные дымовые гранаты РДГ-55;
  • 2 гранаты Ф-1;
  • две 200-граммовые тротиловые шашки;
  • противотанковую мину ТМ-62;
  • 3 дымовые шашки ДМ-11.

По предварительной информации, владельцем дома является местный житель, который в мае 2014 присоединился к боевикам РФ. Сейчас он находится на временно оккупированных территориях.

Донецкая областная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту участия нескольких лиц в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Напомним, что РБК-Украина рассказывало, что вчера на Донбассе с начала суток сохранялась "тишина".

Так же появилось видео обстрела КПВВ "Гнутово" на Донбассе.

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