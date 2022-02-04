В Донецкой области в доме нашли схрон боевика с оружием и боеприпасами
В Донецкой области правоохранители нашли склад оружия в частном доме. Подозреваемый - местный житель, служащий в рядах незаконных вооруженных формирований РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
В ходе обысков одного из домов Красногоровки Покровского района правоохранители обнаружили и изъяли склад оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств:
- 2 выстрела к противотанковому гранатомету РПГ-7;
- 2480 патронов калибра 7,62х39 мм и 5,45х39 мм;
- 10 гранатометных выстрелов ВОГ-25;
- 4 запали в ручные гранаты - УЗ РГ;
- 3 гранаты РГД-5;
- 2 ручные дымовые гранаты РДГ-55;
- 2 гранаты Ф-1;
- две 200-граммовые тротиловые шашки;
- противотанковую мину ТМ-62;
- 3 дымовые шашки ДМ-11.
По предварительной информации, владельцем дома является местный житель, который в мае 2014 присоединился к боевикам РФ. Сейчас он находится на временно оккупированных территориях.
Донецкая областная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту участия нескольких лиц в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
Напомним, что РБК-Украина рассказывало, что вчера на Донбассе с начала суток сохранялась "тишина".
Так же появилось видео обстрела КПВВ "Гнутово" на Донбассе.