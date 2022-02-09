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На Донбасі під час навчань знайшли великий схрон зброї

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Донбас, Середа 09 лютого 2022 11:11
На Донбасі під час навчань знайшли великий схрон зброї Фото: СБУ виявила схрон зброї на Донбасі (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України під час бойових навчань на Донбасі виявила незаконний схрон зброї та боєприпасів. Схованка була обладнана в підвалі покинутої будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

"Співробітники СБУ виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами під час контрдиверсійних навчань на Донбасі. За попередніми даними, тайник облаштували учасники російсько-гібридних військ для вчинення диверсій на території регіону та активного спротиву силам АТО\ООС", - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ вилучили склад зброї, бойових припасів, вибухових речовин і пристроїв:

  • 766 патронів калібру 7,62 мм;
  • 3 заряди для РПГ-7;
  • 2 гранати ВОГ-25;
  • 3 гранати РГД;
  • 3 запали УЗРГМ;
  • 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм.

Вилучене передали фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій для утилізації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що на Красногорівки Покровського району українські правоохоронці знайшли схованку зі зброєю, які належав чоловікові, що служить в лавах незаконних збройних формувань на Донбасі.

Також зазначимо, що за минулу добу бойовики тричі обстріляли позиції ООС.

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