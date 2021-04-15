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На Донбассе во время сжигания листвы взорвался неизвестный предмет: пострадал подросток

Автор: Андрей Василюк

В городе Покровск Донецкой области во время сжигание листьев на дворе 3-х этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета. В результате инцидента пострадал подросток, 2006 года рождения, его госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что об инциденте сообщили 14 апреля в 16:00. Неизвестный предмет взорвался на ул. Томанова в г. Покровск. На место происшествия выехали специалисты ГСЧС и установили, что во время проведения населением сжигания листвы на дворе 3-х этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета. В результате происшествия пострадал подросток, 2006 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу Покровска.

Разрушений в результате детонации нет. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.

Спасатели в связи с инцидентом напомнили о запрете на сжигание остатков сухой растительности, указав на опасность.

"Уважаемые граждане! Спасатели Донетчины обращают ваше внимание на то, что сжигание остатков сухой растительности категорически запрещено! Это может иметь катастрофические последствия! Кроме того, в случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается их трогать, перемещать, а тем более разбирать или бросать в огонь! Необходимо немедленно вызвать Службу спасения по номеру 101!", - говорится в сообщении.

Напомним, год назад Верховная Рада Украины усилила ответственность за загрязнение воздуха и сжигания сухой травы, приняв законопроект №2339.

На днях возле линии фронта, в селе Гранитное Донецкой области, взрывом бытового газа разнесло дом.

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