На Донбассе во время сжигания листвы взорвался неизвестный предмет: пострадал подросток

Отмечается, что об инциденте сообщили 14 апреля в 16:00. Неизвестный предмет взорвался на ул. Томанова в г. Покровск. На место происшествия выехали специалисты ГСЧС и установили, что во время проведения населением сжигания листвы на дворе 3-х этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета. В результате происшествия пострадал подросток, 2006 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу Покровска.

Разрушений в результате детонации нет. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.

Спасатели в связи с инцидентом напомнили о запрете на сжигание остатков сухой растительности, указав на опасность.

"Уважаемые граждане! Спасатели Донетчины обращают ваше внимание на то, что сжигание остатков сухой растительности категорически запрещено! Это может иметь катастрофические последствия! Кроме того, в случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается их трогать, перемещать, а тем более разбирать или бросать в огонь! Необходимо немедленно вызвать Службу спасения по номеру 101!", - говорится в сообщении.