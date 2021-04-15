На Донбасі під час спалювання листя вибухнув невідомий предмет: постраждав підліток

Зазначається, що про інцидент повідомили 14 квітня о 16:00. Невідомий предмет вибухнув на вул. Томанова у м. Покровськ. На місце події виїхали фахівці ДСНС і встановили, що під час проведення населенням спалювання листви на подвір’ї 3-х поверхового житлового будинку сталась одиночна детонація невідомого предмету. В результаті події постраждав підліток, 2006 року народження, який був госпіталізований до Центральної районної лікарні Покровська.

Руйнувань внаслідок детонації немає. Обставини події з’ясовують співробітники Національної поліції.

Рятувальники у зв'язку із інцидентом нагадали про заборону на спалення залишків сухої рослинності, вказавши на небезпеку.

"Шановні громадяни! Рятувальники Донеччини звертають вашу увагу на те, що спалювання залишків сухої рослинності категорично заборонено! Це може мати катастрофічні наслідки! Крім того, у разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено їх чіпати, переміщувати, а тим паче розбирати чи кидати у вогонь! Необхідно негайно викликати Службу порятунку за номером 101!", - йдеться в повідомленні.