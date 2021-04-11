На Донбассе возле линии фронта взрывом разнесло дом. Взорвался газ
Возле линии фронта на Донбассе взрывом разнесло дом. Инцидент произошел в селе Гранитное Донецкой области, взорвался бытовой газ.
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме в селе Гранитное. На месте пожарные установили, что происходит горение газа из газового баллона в жилом доме, разрушена стена и выбиты входные двери.
"Спасатели перекрыли газ на баллоне, ликвидировав горение. Также установлено, что в результате вспышки газовоздушной смеси, которая образовалась из-за утечки газа из газового баллона, произошел взрыв в помещении жилого дома. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.
Обстоятельства выясняют сотрудники Национальной полиции.
Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранатой коммунальное предприятие. Он находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить свои действия.
Также стало известно, что ходе обстрела на Донбассе погиб еще один украинский военный.