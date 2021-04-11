ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе возле линии фронта взрывом разнесло дом. Взорвался газ

Новина українською → Донецкая область, Воскресенье 11 апреля 2021 10:59
На Донбассе возле линии фронта взрывом разнесло дом. Взорвался газ Фото: в доме на Донбассе взорвался газ (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Возле линии фронта на Донбассе взрывом разнесло дом. Инцидент произошел в селе Гранитное Донецкой области, взорвался бытовой газ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме в селе Гранитное. На месте пожарные установили, что происходит горение газа из газового баллона в жилом доме, разрушена стена и выбиты входные двери.

"Спасатели перекрыли газ на баллоне, ликвидировав горение. Также установлено, что в результате вспышки газовоздушной смеси, которая образовалась из-за утечки газа из газового баллона, произошел взрыв в помещении жилого дома. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

Обстоятельства выясняют сотрудники Национальной полиции.

Напомним, ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранатой коммунальное предприятие. Он находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить свои действия.

Также стало известно, что ходе обстрела на Донбассе погиб еще один украинский военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс дом Взрыв
NEWS
Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган
Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине