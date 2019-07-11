ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе во время обстрела ранили гражданского

Новости » Происшествия    11.07.2019 - 23:51
На Донбассе во время обстрела ранили гражданского
Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

Боевики вечером обстреляли населенный пункт Чермалык

На Донбассе вечером в четверг, 11 июля, во время артиллерийского обстрела со стороны боевиков получил ранения гражданский житель населенного пункта Чермалык. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что обстрел произошел около 20:00, в результате чего получил ранения гражданин Украины 1970 года рождения. По предварительным данным, снаряд упал во дворе частного дома.

"Военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого. Пострадавший незамедлительно был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Состояние пострадавшего крайне тяжелое", - отметили в пресс-центре.

Также добавили, что украинские подразделения подавили вражескую огневую активность, применяя вооружение БМП.

На Донбассе во время обстрела ранили гражданскогоНа Донбассе во время обстрела ранили гражданского

Напомним, ранее на Донбассе под обстрел в Гранитном попал автомобиль главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.

Зеленский потребовал усилить активность ВСУ после обстрела в Гранитном Автоколонна главы Донецкой ОГА попала под обстрел
Новости Украины Донбассобстрелперемирие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь