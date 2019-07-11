На Донбасі під час обстрілу поранили цивільного

Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

Бойовики ввечері обстріляли населений пункт Чермалик

На Донбасі ввечері у четвер, 11 липня, під час артилерійського обстрілу з боку бойовиків отримав поранення цивільний мешканець населеного пункту Чермалик. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріл стався близько 20:00, внаслідок чого отримав поранення громадянин України 1970 року народження. За попередніми даними, снаряд впав у подвір'ї приватного будинку.

"Військові медики однієї з частин Об'єднаних сил надали постраждалому медичну допомогу та провели евакуацію пораненого. Постраждалий невідкладно був доставлений санітарним транспортом в супроводі санітарного інструктора до місця надання професійної медичної допомоги. Стан постраждалого вкрай важкий", - зазначили в прес-центрі.

Також додали, що українські підрозділи придушили ворожу вогневу активність, застосувавши озброєння БМП.

Нагадаємо, раніше на Донбасі під обстріл в Гранітному потрапив автомобіль голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка.