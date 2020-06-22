На Донбассе возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое"

Фото: КПВВ "Новотроицкое" (dn.gov.ua)

С начала суток с оккупированной территории прибыли две машины

В понедельник, 22 июня, возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезд-выезда в Донецкой области "Новотроицкое". С оккупированной территории уже прибыли первые две машины.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Отмечается, что во время пересечения линии разграничения граждане проходят бесконтактный температурный скрининг. Также граждане, кроме тех, кто следует для сдачи внешнего независимого оценивания, обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома" или обсервацию.

"Первые две машины двинулись с временно оккупированной территории в сторону КПВВ "Новотроицкое", который сегодня начал работу. Сейчас машины пересекают пункт пропуска", - сообщили в ОГА.

При этом боевики продолжают до сих пор блокировать работу КПВВ "Марьинка" в Донецкой области.

Ранее РБК-Украина писало, что с 22 июня боевики дали согласие на возобновление пропуска граждан в одностороннем порядке через КПВВ "Еленовка", что граничит с "Новотроицким".

Напомним, украинская сторона возобновила работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" еще 10 июня, при этом боевики несколько дней отказывались пропускать граждан.

Начиная с 13 июня представители так называемой "ЛНР" начали пропуск через КПВВ абитуриентов для сдачи ВНО, при этом пропуск осуществляется дважды в неделю.

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Автор: Игорь Литвиненко