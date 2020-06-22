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На Донбасі відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке"

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 12:12
На Донбасі відновили пропуск через КПВВ "Новотроїцьке"
Фото: КПВВ "Новотроїцьке" (dn.gov.ua)

З початку доби з окупованої території прибули дві машини

У понеділок, 22 червня, відновив роботу контрольно-пропускний пункт в'їзд-виїзд в Донецькій області "Новотроїцьке". З окупованої території вже прибули перші дві машини.

Про це повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

Наголошується, що під час перетину лінії розмежування громадяни проходять безконтактний температурний скринінг. Також громадяни, крім тих, хто слідує для складання зовнішнього незалежного оцінювання, зобов'язані будуть пройти двотижневе самоізоляцію за допомогою програми Дій вдома" або обсервацію.

"Перші дві машини рушили з тимчасово окупованої території у бік КПВВ "Новотроїцьке", який сьогодні розпочав роботу. Зараз машини перетинають пункт пропуску", - повідомили в ОДА.

При цьому бойовики продовжують досі блокувати роботу КПВВ "Маріїнка" в Донецькій області.

Раніше РБК-Україна писало, що з 22 червня бойовики дали згоду на відновлення пропуску громадян в односторонньому порядку через КПВВ "Оленівка", що межує з "Новотроїцьким".

Нагадаємо, українська сторона відновила роботу КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" ще 10 червня, при цьому бойовики кілька днів відмовлялися пропускати громадян.

Починаючи з 13 червня представники так званої "ЛНР" почали пропуск через КПВВ абітурієнтів для проходження ЗНО, при цьому пропуск здійснюється двічі на тиждень.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДонбасКПВВ
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