На Донбассе возобновили движение поездов до станции Скотоватая после обстрела боевиков
Фото: на Донбассе возобновили движение к станции Скотоватая (facebook.com/pressjfo.news)
"Укрзализныця" восстановила обычный график движения поездов в Донецкой области. Теперь поезда следуют до станции Скотоватая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Уже с 23 сентября пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения. Их соединение:
- №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозовая
- №6003/6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск
С 9 сентября их маршрут был ограничен до станции фенольная из-за артобстрела, который велся с тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.
Тогда сообщалось, что снаряды падали на расстоянии 2 км от станции.