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На Донбассе возобновили движение поездов до станции Скотоватая после обстрела боевиков

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Среда 22 сентября 2021 13:41
На Донбассе возобновили движение поездов до станции Скотоватая после обстрела боевиков Фото: на Донбассе возобновили движение к станции Скотоватая (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Инна Собора

"Укрзализныця" восстановила обычный график движения поездов в Донецкой области. Теперь поезда следуют до станции Скотоватая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Уже с 23 сентября пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения. Их соединение:

  • №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозовая
  • №6003/6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск

С 9 сентября их маршрут был ограничен до станции фенольная из-за артобстрела, который велся с тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории.

Тогда сообщалось, что снаряды падали на расстоянии 2 км от станции.

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Укрзализныця Донбасс
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