На Донбасі відновили рух поїздів до станції Скотувата після обстрілу бойовиків
Фото: на Донбасі відновили рух до станції Скотувата (facebook.com/pressjfo.news)
"Укрзалізниця" відновила звичайний графік руху поїздів у Донецькій області. Тепер поїзди прямують до станції Скотувата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Вже з 23 вересня приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху. Їхнє сполучення:
- №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозова
- №6003/6004 Ізюм - Скотувата - Святогірськ
З 9 вересня їх маршрут було обмежено до станції Фенольна через артобстріл, що вівся з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.
Тоді повідомлялося, що снаряди падали на відстані 2 км від станції.