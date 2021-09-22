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На Донбасі відновили рух поїздів до станції Скотувата після обстрілу бойовиків

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Середа 22 вересня 2021 13:41
На Донбасі відновили рух поїздів до станції Скотувата після обстрілу бойовиків Фото: на Донбасі відновили рух до станції Скотувата (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Инна Собора

"Укрзалізниця" відновила звичайний графік руху поїздів у Донецькій області. Тепер поїзди прямують до станції Скотувата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Вже з 23 вересня приміські поїзди повертаються до звичайного графіка руху. Їхнє сполучення:

  • №6011/6072 Лиман - Скотувата - Лозова
  • №6003/6004 Ізюм - Скотувата - Святогірськ

З 9 вересня їх маршрут було обмежено до станції Фенольна через артобстріл, що вівся з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території.

Тоді повідомлялося, що снаряди падали на відстані 2 км від станції.

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