Боевики обстреливают железнодорожную станцию в Донецкой области, движение поездов ограничили
Сегодня около 8: 00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуированы в укрытие", - говорится в сообщении.
До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотоватая - Лозовая и №6003/6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск ограничено до станции Фенольная.
"Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации", - отметили в УЗ.
Напомним, что ранее движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка ограничили из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украины территории.