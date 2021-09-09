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Боевики обстреливают железнодорожную станцию в Донецкой области, движение поездов ограничили

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Четверг 09 сентября 2021 10:26
Боевики обстреливают железнодорожную станцию в Донецкой области, движение поездов ограничили Фото: УЗ ограничила движение поездов из-за обстрела станции (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Инна Собора

Сегодня около 8: 00 в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украине территории. Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуированы в укрытие", - говорится в сообщении.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман - Скотоватая - Лозовая и №6003/6004 Изюм - Скотоватая - Святогорск ограничено до станции Фенольная.

"Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации", - отметили в УЗ.

Напомним, что ранее движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка ограничили из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украины территории.

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