На Донбассе в воскресенье обошлось без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики совершили пять обстрелов

На Донбассе за прошедшие сутки, 2 июня, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. Об этом сообщают в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы были зафиксированы в районе города Марьинка, а также населенных пунктов Гнутово, Новгородское, Майорск, Пески.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 2 июня один оккупант был уничтожен", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 3 июня, враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял позиции украинских военных вблизи населенного пункта Камянка. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ 31 мая зафиксировали уничтожение в населенном пункте Веселое Донецкой области крыши восточной и северной стороны гаража, а также другие обстрелы домов мирных жителей.

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий был ранен.