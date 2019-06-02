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Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей

Новости » Общество    02.06.2019 - 22:19
Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей
Иллюстративное фото (twitter.com/DubovoySlavyans)

Боевики совершили обстрел территории жилого дома в селе Веселое Донецкой области

Украинская сторона совместного центра координации и контроля сообщила, что на неподконтрольных украинскому правительству территориях боевики Российской Федерации продолжают обстрелы населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что наблюдатели ОБСЕ 31 мая зафиксировали уничтожение в населенном пункте Веселое Донецкой области уничтожения крыши восточной и северной стороны гаража.

"Представители Миссии увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. А также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде возле гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения", - сообщили в штабе ООС.

В ОБСЕ считают, что повреждения были образованы недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", которая была выпущена с западного направления.

"Наблюдатели видели пожилого мужчину с бинтовими повязками на левой ноге, левой руке и спине; он представился жителем указанного дома. По его словам, ранения он получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома", - добавили в штабе.

Проведя анализ профиля рельефа местности между позициями украинских военных и повреждения хозяйственной постройки был сделан вывод о причастности к данному преступлению вооруженных формирований РФ.

"Подтверждением указанного вывода может служить боевое назначение указанного в отчете СММ ОБСЕ типа вооружения, поскольку данный образец является дорогостоящим и предназначен исключительно для огневого поражения бронированной техники", - отметили в штабе ООС.

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики обстреляли оккупированный поселок на Донбассе. Российские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Сентяновка на оккупированной территории Луганской области.

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