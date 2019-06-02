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На Донбассе за сутки ранен один военный

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 07:53
На Донбассе за сутки ранен один военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 1 июня двое оккупантов уничтожены, еще двое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Боевики также обстреливали украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все случаи нарушений режима тишины произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, обстрелы позиций ОС зафиксировано: вблизи Новоселовки Второй, возле Песков, Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика, а также Авдеевки, Верхнеторецкого, Опытного.

По данным разведки, 1 июня двух оккупантов уничтожили, еще двух ранили.

На Донбассе за сутки ранен один военный

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Гнутово и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новгородское.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 июня перешли на летний график работы.

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