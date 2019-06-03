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На Донбасі у неділю обійшлося без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 07:43
На Донбасі у неділю обійшлося без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики здійснили п'ять обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 2 червня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Про це повідомляють у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли були зафіксовані у районі міста Мар'їнка, а також населених пунктів Гнутове, Новгородське, Майорськ, Піски. 

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 2 червня одного окупанта було знищено", - йдеться в повідомленні. 

Від початку поточної доби, 3 червня, ворог один раз з протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляв позиції українських військових поблизу населеного пункту Кам'янка. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На Донбасі у неділю обійшлося без втрат серед українських військових

Раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ 31 травня зафіксували знищення у населеному пункті Веселе Донецької області даху східної та північної сторони гаражу, а також інші обстріли будинків мирних жителів.

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 1 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, одного українського військовослужбовця було поранено. 

 

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