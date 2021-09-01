ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе военный ВСУ получил осколочное ранение

Новина українською →
Донбасс, Среда 01 сентября 2021 22:30
На Донбассе военный ВСУ получил осколочное ранение Фото: боевики ранили украинского военнослужащего во время обстрелов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России один из военнослужащих Украины получил осколочное ранение. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки"Восток"

Оперативно-тактическая группировка сообщила об очередных нарушениях режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. В результате обстрелов один из военнослужащих получил осколочное ранение.

"После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - отмечает пресс-служба.

После ответного огня боевики прекратили свои преступные действия.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавляет пресс-служба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ДНР Российская Федерация
NEWS
Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве: главные тезисы
Украина и США сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве: главные тезисы
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США