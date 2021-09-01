ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі військовий ЗСУ отримав осколкове поранення

Новость на русском →
Донбас, Середа 01 вересня 2021 22:30
На Донбасі військовий ЗСУ отримав осколкове поранення Фото: бойовики поранили українського військовослужбовця під час обстрілів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Росії один з військовослужбовців України отримав осколкове поранення. Наразі його стан оцінюється як задовільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угрупування "Схід"

Оперативно-тактичне угрупування повідомило про чергові порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Внаслідок обстрілів один із військовослужбовців отримав осколкове поранення.

"Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний", - відзначає пресслужба.

Після вогню у відповідь бойовики припинили свої злочинні дії.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додає пресслужба.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ДНР Російська Федерація
NEWS
Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство: головні тези
Україна та США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство: головні тези
DAILY
"Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Талібан" розправив плечі. Що чекає Байдена і Афганістан після виходу військ США