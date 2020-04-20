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На Донбассе военный получил осколочное ранение

Новости » Происшествия     20.04.2020 - 20:54
На Донбассе военный получил осколочное ранение
Иллюстратвиное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Военнослужащего доставили в лечебное учреждение

В понедельник, 20 апреля, российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Авдеевка, в результате чего один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что военнослужащего доставили в лечебное учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья украинца удовлетворительное.

"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям ОС, в результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Кроме того, на Донбассе в результате обстрела боевиков украинский военный получил пулевое ранение. Воина эвакуировали в медицинское учреждение и оказали соответствующую помощь. Состояние раненого удовлетворительное.

Добавим, что по состоянию на 12:00 в зоне проведения ООС на Донбассе наблюдалось соблюдение режима прекращения огня пророссийскими боевиками. Боевики не проявляли никакой огневой активности с полуночи.

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