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На Донбассе умер военный, еще двое - получили ранения

Новости » Происшествия     20.04.2020 - 18:14
На Донбассе умер военный, еще двое - получили ранения
Иллюстративное фото (mil_gov_ua)

Боевики трижды нарушили режим тишины

В понедельник, 20 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям ОС, в результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, оккупационные войска обстреляли украинские позиции у населенного пункта Южное и Новоалександровки.

Также обстрелы были совершены вблизи Марьинки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь и эвакуированы в военный медицинское учреждение. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в результате обстрела боевиков украинский военный получил пулевое ранение. Воина эвакуировали в медицинское учреждение и оказали соответствующую помощь. Состояние раненого удовлетворительное.

Добавим, что по состоянию на 12:00 в зоне проведения ООС на Донбассе наблюдалось соблюдение режима прекращения огня пророссийскими боевиками. Боевики не проявляли никакой огневой активности с полуночи.

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